دعا عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ايهاب حمادة إلى عقد مؤتمر طوارئ للنهوض من الأزمة الإقتصادية للحد من المشاكل التي يمر بها المواطن اللبناني وعدم الإكتفاء بالنظريات , وتسائل النائب حمادة عن سبب إهمال التحذيرات التي أطلقت قبل سنوات عن تدهور الوضع الإقتصادي .
كلام النائب حمادة جاء خلال كلمة ألقاها في الحفل التأبيني بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد المجاهد محمد طلال تامر في بلدة بنهرانالكورانية بحضور جمع من الفعاليات السياسية والإجتماعية والبلدية في الشمال .
وقال حمادة : "نحن بحاجة لإجماع وطني ولنتحرك يدا بيد . لسنا في وارد تحميل مسؤوليات لأن الصورة واضحة حول من يتحمل الادارة الإقتصادية السابقة في ظل إنهيار القطاعات الإنتاجية من الزراعة والصناعة والسياحة". وأشار النائب حمادة إلى أن " الريع أصبح في خبر كان , أصبحنا كالشحاذين على أبواب من يودع لدينا مالا أو يعطينا قرض سيدر". نحذر أن يكون هناك أثمان مقابل انقاذ الوضع الإقتصادي والمالي في لبنان .
وفي موضوع العملاء أكد أنه كما استطاعت المقاومة اسقاط مسيراته في السماء ستعمل على اسقاط مسيراته البشرية المتمثلة بالعملاء . وتخلل الحفل كلمة لوالد الشهيد المهندس محمد تامر , استعرض خلالها أبرز مزايا الشهيد وفي الختام قدمت مجموعة من رفاق الشهيد التحية له في روضة شهداء بلدة بنهران .
كانت هذه تفاصيل خبر حمادة: لعقد مؤتمر طوارئ للنهوض من الأزمة الإقتصادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.