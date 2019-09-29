حمادة: لعقد مؤتمر طوارئ للنهوض من الأزمة الإقتصادية

دعا عضو ​كتلة الوفاء للمقاومة​ النائب ايهاب حمادة إلى عقد ​مؤتمر​ طوارئ للنهوض من الأزمة الإقتصادية للحد من المشاكل التي يمر بها المواطن ال​لبنان​ي وعدم الإكتفاء بالنظريات , وتسائل النائب حمادة عن سبب إهمال التحذيرات التي أطلقت قبل سنوات عن تدهور الوضع الإقتصادي .

كلام النائب حمادة جاء خلال كلمة ألقاها في الحفل التأبيني بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد المجاهد محمد طلال تامر في بلدة بنهرانالكورانية بحضور جمع من الفعاليات السياسية والإجتماعية و​البلدية​ في ​الشمال​ .

وقال حمادة : "نحن بحاجة لإجماع وطني ولنتحرك يدا بيد . لسنا في وارد تحميل مسؤوليات لأن الصورة واضحة حول من يتحمل الادارة الإقتصادية السابقة في ظل إنهيار القطاعات الإنتاجية من ​الزراعة​ و​الصناعة​ و​السياحة​". وأشار النائب حمادة إلى أن " الريع أصبح في خبر كان , أصبحنا كالشحاذين على أبواب من يودع لدينا مالا أو يعطينا قرض سيدر". نحذر أن يكون هناك أثمان مقابل انقاذ الوضع الإقتصادي والمالي في لبنان .

وفي موضوع العملاء أكد أنه كما استطاعت ​المقاومة​ اسقاط مسيراته في السماء ستعمل على اسقاط مسيراته البشرية المتمثلة بالعملاء . وتخلل الحفل كلمة لوالد الشهيد المهندس محمد تامر , استعرض خلالها أبرز مزايا الشهيد وفي الختام قدمت مجموعة من رفاق الشهيد التحية له في روضة شهداء بلدة بنهران .