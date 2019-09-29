لجنة عودة النازحين في الوطني الحر زارت سرحان

زار فد من اللجنة المركزية لعودة النازحين في "​التيار الوطني الحر​"، وزير ​العدل​ القاضي ​ألبرت سرحان​ في دارته في بطرام.

وكان بحث في أهمية تفعيل دور النيابات العامة في تنظيم ​النزوح​ والعمالة الأجنبية والحث على العودة الضرورية والآمنة.

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