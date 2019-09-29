الحسن: لا أقبل أن يتطاول أي عنصر أمني على أي مواطن

أكّدت وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "أنني أتفهم تذمر الناس من ​الوضع الاقتصادي​ والمالي الصعب، وأنا مع حرية التظاهر والتعبير، لكن ما لا أفهمه هو صور الحرق والتكسير والتمزيق والشتم التي تشوه أي تحرك مطلبي"، مشيرة الى "أنني كوزيرة داخلية، لا يمكنني إلا أن أثني على عمل ​الأجهزة الأمنية​ في هذا النهار الطويل والمتعب وجهود عناصرها التي لم تسمح لأشخاص بأخذ التظاهرات الى مكان آخر بعيد عن غايتها. وفي الوقت نفسه، لا أقبل أن يتطاول أي عنصر أمني على أي مواطن".

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