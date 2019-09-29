دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي الشرطة الشرطة السعودية تكشف اسم قاتل اللواء عبدالعزيز الفغم وتفاصيل ما حدث

كشف المتحدث الإعلامي باسم شرطة مكة عن معلومات جديدة تخص حادثة مقتل اللواء عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي للملك سلمان عبدالعزيز، من ضمنها اسم القاتل.

حيث قال المتحدث بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية: "في مساء يوم السبت الموافق 29 / 1 / 1441هـ وعندما كان اللواء بالحرس الملكي / عبدالعزيز بن بداح الفغم، في زيارة لصديقه تركي بن عبدالعزيز السبتي، بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة، دخل عليهما صديق لهما يدعي / ممدوح بن مشعل آل علي، وأثناء الحديث تطور النقاش بين اللواء (عبدالعزيز الفغم) و(ممدوح آل علي) فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار على اللواء / عبدالعزيز الفغم رحمه الله".

محطات في حياة حارس الملوك اللواء عبدالعزيز الفغم alqiyady 1 محطات في حياة حارس الملوك اللواء عبدالعزيز الفغم

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وتابع قائلًا أن إطلاق النار "أدى إلى إصابته واثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية، وعند مباشرة الجهات الأمنية للموقع الذي تحصن بداخله الجاني، بادرها بإطلاق النار رافضاً الاستسلام، الأمر الذي اقتضى التعامل معه بما يحيد خطره".

وأضاف المتحدث باسم شرطة مكة: "أسفر ذلك عن الآتي: 1 - مقتل الجاني على يد قوات الأمن.. 2 - استشهاد اللواء / عبدالعزيز الفغم (رحمه الله) بعد نقله للمستشفى جراء اصابته من رصاص الجاني.. 3 - إصابة تركي بن عبدالعزيز السبتي سعودي الجنسية، وجيفري دالفينو ساربوز ينغ فلبيني الجنسية الموجودين بالمنزل, كما أصيب خمسة من رجال الأمن بسبب طلق النار العشوائي من قبل الجاني، وقد جرى نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحالتهم مطمئنة.. والجهات المختصة تواصل تحقيقاتها في هذه القضية. والله ولي التوفيق".المزيد:

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