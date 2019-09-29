شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر قطر: دعوات للمعارضة التركية للتخلص من نظام أردوغان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد موقع "مباشر قطر" ، أنه لم يكن مستغربا على أحد أن يستغل الديكتاتور التركي أردوغان الصلاحيات الممنوحة له بموجب النظام الرئاسي ؛ لإحكام قبضته على كل مفاصل الدولة ، لكن ما لم يكن متوقعا أن تظهر على السطح سريعا مساوئ هذا النظام .
ونقل موقع "مباشر قطر"، عن زعيم المعارضة التركية ، كمال قليجدار أوغلو ، تجديد انتقاداته للنظام الرئاسي في بلاده ، مؤكدًا أنه لم يأت بفائدة على الإطلاق و يجب التخلص منه، موضحا أنه لا بد أن تتخلص تركيا من نظام الرجل الواحد ، في إشارة لنظام الديكتاتور أردوغان .
وذكر الموقع، أن زعيم المعارضة التركية أشار إلى أن معظم الوعود التي قطعها أردوغان على نفسه ، ومنى بها الأتراك ، لم تتحقق ؛ ما أدى إلى تراجع تأييد الأتراك للنظام الرئاسي ؛ كنتيجة منطقية لفشل الرئيس في تحقيق تلك الوعود ، وأبرزها القضاء على البطالة ، وتقوية الاقتصاد ، ورفع الاستثمار ، إضافة إلى تنامي الغضب من زيادة القمع .
وأوضح مباشر قطر ، أن أردوغان الذي أتم عامه الأول في يونيو الماضي رئيسا للبلاد ، بعد تحويل نظام الحكم في الجمهورية التركية من برلماني إلى رئاسي ، اعتبرت خطوته انقلابا على القواعد التي رسمها مؤسس الجمهورية ، مصطفى كمال أتاتورك ، حينما أسس جمهوريته عام 1923 .
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