كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة الهندية تسعى للحصول على أرباح مؤقتة من البنك المركزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة مينت اليوم الأحد نقلًا عن وكالة برس ترست اوف انديا الهندية، أن الحكومة الهندية قد تطلب توزيع ارباح مؤقت يبلغ نحو 300 مليار روبية (4.3 مليار دولار) من البنك المركزي من أجل تلبية هدف العجز المالي.

ومن المحتمل أن تسعى الحكومة إلى دفع توزيعات الأرباح في نهاية السنة المالية من أبريل إلى مارس لتلبية هدف العجز المالي للحكومة البالغ 3.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي، حسبما ذكرت مصادر حكومية لوكالة PTI.

وقال مصدر أن الحكومة الفيدرالية قد تطلب توزيع أرباح مؤقت يتراوح بين 250، و300 مليار روبية من بنك الاحتياطي الهندي (RBI) خلال السنة المالية الحالية، مضيفًا أنه سيتم إجراء تقييم نهائي في أوائل يناير.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من وزارة المالية الهندية وRBI.

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بصفته مدير الشؤون المالية الحكومية، يدفع البنك المركزي للحكومة أرباحًا كل عام لمساعدة الحكومة على تحقيق أهدافها المالية.

وفي العام الماضي، دفع بنك RBI الحكومة توزيعات أرباح قدرها 280 مليار روبية.

وارتفعت توقعات الحكومة بفقد هدف العجز المالي في أعقاب عدد من التدابير المتخذة لرفع النمو من أدنى مستوياته في ست سنوات من 5 ٪ في الربع الأول من السنة المالية الحالية.

كما يقول المحللون أن الحكومة يمكن أن تلجأ إلى بيع حصص في الشركات الحكومية لسد العجز في إيراداتها وتجنب التراجع المالي.

