كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة الإيرانية: وضع قطاع النفط بحالة تأهّب قصوى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن بيجان نمدار زنغنة وزير النفط الإيراني رسميًا، اليوم الأحد، وضع قطاع النفط في بلاده في حال تأهّب قصوى، في مواجهة تهديدات بهجمات مادية أو إلكترونية.

ونشر زنغنة رسالة يعتبر فيها أنه من الضروري أن تكون كل الشركات والبنى التحتية في القطاع النفطي في حال تأهب قصوى في مواجهة تهديدات بهجمات مادية أو إلكترونية.

وأوضح زنغنة أن هذه الاحتياطات ضرورية في ضوء العقوبات الأمريكية على إيران والحرب الاقتصادية الشاملة، التي تتهم الجمهورية الإسلامية واشنطن بشنّها ضدها.

ونفت طهران في 21 سبتمبر معلومات صحافية تفيد بأن بعض منشآتها النفطية تعرّضت إلى اضطرابات بعد هجوم إلكتروني.

إيران وهجوم أرامكو

واتّهمت الرياض وواشنطن وبرلين ولندن وباريس، إيران بالوقوف خلف الهجمات الجوية، التي استهدفت في 14 سبتمبر منشأتين نفطيتين في السعودية، أول مصدر للنفط الخام في العالم، ونفت إيران ضلوعها في الهجمات وألقت بالمسؤولية على وكلائها الحوثيين في اليمن.

وفي أعقاب الهجمات، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن بلاده تعدّ لردّ، قبل أن يشيد بعد بضعة أيام بـضبط النفس العسكري.

وشددت واشنطن عقوباتها على المصرف المركزي الإيراني في تصعيد جديد لسياسية الضغوط القصوى، التي انتهجتها ضد الجمهورية الإسلامية بعد الانسحاب الأمريكي الأحادي الجانب من اتفاق عام 2015 حول النووي الإيراني.

وزير الاتصالات يقرّ

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وأقرّ محمد جواد آذري جهرمي وزير الاتصالات الإيراني، في وقت سابق بأن إيران تواجه الإرهاب السيبراني، مثل "ستاكس نت".

و"ستاكس نت" فيروس عثر عليه عام 2010، ويعتقد أنه من تصميم إسرائيل والولايات المتحدة لإلحاق ضرر بمنشآت إيران النووية.

واتهمت إيران حينها الولايات المتحدة وإسرائيل باستخدام الفيروس، لاستهداف أجهزتها للطرد المركزي المستخدمة في تخصيب اليورانيوم.

حرب خفية

وفي السياق ذاته، كشف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، عن حرب سيبرانية خفية جارية بين إيران والولايات المتحدة، قائلًا: إن أمريكا هي من بدأتها، وهدد ظريف في مقابلة مع قناة "أن بي سي" الأمريكية، مساء السبت، بأنه لو بدأت أمريكا الحرب ضد إيران فلن تكون هي من تنهيها.

50 ألف هجوم يوميًا

تأتي هذه التصريحات، في حين قال غلام رضا جلالي رئيس منظمة الدفاع المدني الإيراني، يوم السبت الماضي، إن" إيران تتعرض لـ 50 ألف هجوم سيبراني يوميا، ونحو 8 هجمات سيبرانية جدية سنويا".

ونقلت وكالة الطلبة الإيرانية (إيسنا) عن جلالي قوله خلال برنامج تلفزيوني، إنه بعد فيروس "ستاكس نت" تم اتخاذ إجراءات متعددة من أجل الهجوم على البنى التحتية النووية الإيرانية، لكنها فشلت.

وكانت وسائل إعلام أمريكية كشفت في وقت سابق، أن الفيروس المذكور قد أدى إلى تعطيل برنامج إيران النووي وأوقف عمليات تخصيب اليورانيوم.

