كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توقعات باجتماعات روسية للمطالبة بالإفراج عن المحتجين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتوقع زعماء المعارضة الروسية حضور الآلاف من الناس في مظاهرة اليوم الأحد للمطالبة بإطلاق سراح المحتجين المسجونين فيما يقول معارضو الكرملين إنها حملة لقمع المعارضة.

وتم إلقاء القبض على المتظاهرين في مظاهرات مناهضة لاستبعاد العديد من مرشحي المعارضة من الانتخابات المحلية، والادعاءات بوحشية الشرطة وما اعتبره العديد من سكان موسكو بمثابة أحكام قاسية بالسجن أثارت احتجاجات عامة غير عادية.

وحُكم على عدة أشخاص بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات، بينما يُحاكم آخرون، على جرائم مثل العنف ضد ضباط الشرطة.

وفي خطوة نادرة، أفرجت المحاكم عن شخص بكفالة وأسقطت تهم ضد شخص آخر. ولكن معارضي الرئيس "فلاديمير بوتين" يقولون أن إطلاق سراحهم قد يكون تكتيكًا لتجنب تنازلات أوسع ويريدون تصعيد الضغط من أجل إطلاق سراح الآخرين.

وكتب السياسي المعارض "ليونيد فولكوف" على تويتر: "إذا كان هناك 50.000 شخص، فسوف يسمحون للجميع بالخروج".

وتم التصريح بهذا التجمع من قبل مكتب رئيس بلدية موسكو، مما يعني أن احتمال حدوث اعتقالات جماعية من قبل الشرطة أقل احتمالًا.

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وبدأت سلسلة الاحتجاجات في يوليو عندما لم يُسمح لأكثر من عشرة مرشحين من ذوي العقلية المعارضة بالترشح في انتخابات 8 سبتمبر للهيئة التشريعية لمدينة موسكو على أساس فني.

وتقول الشرطة أن الأشخاص احتُجزوا أو حوكموا لخرقهم القانون وأنه يجب تفريق الاحتجاجات لأنهم لم يُصرح لهم بذلك وكانوا غير قانونيين.

بعد منع حلفائه من التصويت، دعا زعيم المعارضة "أليكسي نافالني" مؤيديهم إلى التصويت بشكل تكتيكي لمعارضي حزب روسيا المتحدة الحاكم، بغض النظر عن شريطهم السياسي.

وخسرت روسيا المتحدة، التي تدعم بوتين، ثلث مقاعدها في مجلس مدينة موسكو، وهي نكسة للسلطات التي قال نافالني إنها انتصرت على خصوم الكرملين رغم أن الحزب الحاكم حافظ على أغلبيته.

وكانت المظاهرات أكبر حركة احتجاج مستمرة في موسكو منذ ما يقرب من عقد، وبلغت ذروتها في حوالي 60.000 شخص، قبل أن يبدو أنها فقدت زخمها.

