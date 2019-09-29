كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقرير يكشف قناع الجزيرة المزيف بالأكاذيب واللقطات المفبركة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



التقرير رصد أكاذيب القناة القطرية، وأفعالها وسقطاتها التى قامت بها من أجل نشر الفوضى، بالاعتماد على الأكاذيب والتزييف المستمر ،وكشف الفيديو بالأدلة والبراهين الجرائم المهنية التى ارتكبها قناة الجزيرة، خلال أحداث يوم الجمعه الماضية، والفيديوهات التى قامت بتزييفها وفبركتها، والترويج على أنها حقيقة.

أعدت مؤسسة"ماعت جروب" تقرير بالفيديو يكشف فضائح قناة الجزيرة القطرية، وأكاذيبها التى تنشرها من أجل التأثير على الدولة المصرية، وذلك خلال الأيام الماضية، وسعيها لنشر الفوضى فى الشارع المصري، بنشر الأكاذيب والمواد الفيليمة والصور القديمة، على أنها تظاهرات جديدة فى الشارع.