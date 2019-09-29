إبراهيموفيش يطلق تحدي “ماتريكس” – فيديو

يعشق لاعب كرة القدم السويدي زلاتان إبراهيموفيش، إبراز مهارته، عبر تنفيذها، وجعلها تحديات لنجوم كرة قدم، ومشاهير، إذ بعد أن كان من بين أشهر النجوم، الذين نفذوا تحدي الزجاجة، الذي شغل العالم، أطلق تحديا جديدا، نهاية الأسبوع الجاري، أسماه تحدي “ماتريكس”.

ونشر زلاتان نجم فريق لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي فيديو على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، ظهر فيه، وهو يرفع كرة قدم إلى صدره، ويوازنها لتبقى ثابتة، مجسدا بذلك لقطة مشهورة من فيلم “ماتريكس”، يحاكي فيه بطل الفيلم “كيانو ريفز” أثناء تفاديه الرصاص.

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وتحدى ابراهيموفيتش لاعب فريق مانشستر يونايتد بول بوغبا، والمصارع الروسي حبيب نورمحمدوف لتنفيذ تحدي ” ماتريكس”.

وشرع نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي إلى محاولة إبراز مهارتهم والنجاح في القيام بتحدي ماتريكس، الذي يحتاج إلى ليونة جسمانية ولياقة عالية.