يهم سفراء الكرة المغربية في إفريقيا.. هذا موعد ومكان قرعة مجموعات العصبة وكأس “الكاف”

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، عن موعد إجراء قرعة منافستي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، في دور المجموعات، وذلك بعد أن يتم التعرف على كل الأندية المتأهلة.

وستقام هذه القرعة، في التاسع من شهر أكتوبر القادم، بفندق هيلتون بيراميدز ريزورت، في العاصمة المصرية القاهرة.

وقد بلغ الرجاء البيضاوي، هذا الدور، على حساب النصر الليبي، في منافسة عصبة الأبطال، في انتظار أن يلحق به غريمه ومواطنه الوداد البيضاوي، اليوم، أمام نواذيبو الموريتاني.

فيما، سيكون سفيري الكرة المغربية في كأس الـ”كاف”، حسنية أكادير ونهضة بركان، مطالبان بتخطي الدور الحاسم، لبلوغ المجموعات، بعد أن تجاوزا بنجاح، الدور الأول، على حساب كل من الاتحاد الليبي، وأشانتي غولد الغاني، على التوالي.