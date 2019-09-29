مدير إعدادية بالقصر الكبير يجر تلميذا إلى المتابعة القضائية..حرف كلمة من النشيد الوطني

تقدم مدير إحدى الثانويات، يوم أمس السبت، في مدينة القصر الكبير بشكاية ضد تلميذ قاصر، متهما إياه ب”الإساءة” إلى النشيد الوطني.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فقد جرى “توقيف” التلميذ، الذي يبلغ 17 سنة من عمره، من طرف مصالح الأمن، بعد شكاية من مدير المؤسسة التعليمية.

وجرى الاستماع إليه بحضور ولي أمره، لتأمر النيابة العام بتقديمه أمام أنظارها في حالة سراح، يوم الاثنين، من أجل الاستماع إليه حول المنسوب إليه.

وخلفت هذه الواقعة استياء نشطاء المواقع التواصل الإجتماعي، الذي عبروا عن أسفهم من السلوك الذي نهجه مدير المؤسسة، بتقديمه شكاية ضد تلميذ قاصر، حيث فضل المقاربة الأمنية عوض المقاربة التربوية، لاسيما وأن التلميذ قاصر.