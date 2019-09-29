يوفنتوس الإيطالي يرغب في التعاقد مع حكيمي والقرار النهائي يعود لنجم “الأسود”

بدأ نادي يوفنتوس الإيطالي، يهتم بشكل جدي باللاعب المغربي أشرف حكيمي، نجم المنتخب المغربي لكرة القدم المحترف في صفوف فريق بروسيا دورتموند الألماني، والمعار من ريال مدريد الإسباني، وذلك من أجل التعاقد معه في السنوات القليلة المقبلة.

وحسب صحيفة ” كالشيو ميركاتو” الإيطالية الشهيرة، فإن إدارة نادي “السيدة العجوز” تضع النجم المغربي في قائمة لأبرز أولوباتها، العام المقبل، وذلك من أجل التعاقد معه وتعزيز خطه الخلفي.

وأكدت الصحيفة ذاتها، أن النادي الإيطالي يرغب في استغلال انتهاء عقد اللاعب مع ريال مدريد، صيف عام 2021، ما يعني بأن القرار النهائي بين التمديد للريال والانتقال ليوفنتوس، سيكون بين يدي النجم المغربي، خريج مدرسة تكوين النادي الملكي.

وأعار نادي ريال مدريد، الموسم الماضي، لعبه الشاب لبروسيا دورتموند، لمدة موسمين، دون خيار الشراء، ما يعني أن الرجل سيعود لفريقه، الصيف القادم.

وقدم حكيمي، أداء رائعا، الموسم الماضي، وبداية هذا الموسم مع فريق “أسود الفستفال”، وتألق على المستويين الدفاعي والهجومي.