أمل صقر تغادر قناة شدى.. زوجة فنان مغربي تعوضها – صورة

غادرت الفنانة، والمنشطة أمل صقر، العمل كمقدمة لبرنامج “فلوورز” على قناة “شدى تي في”، وذلك بسبب “الظروف غير المريحة”، التي كانت تشتغل بها.
وأفادت مصادر مقربة من أمل صقر أن الوضع غير المريح، الذي أصبحت تعيشه مقدمة فلوورز، دفعها إلى مغادرة القناة، في حين ستعوضها مدونة زوجة فنان مغربي.
وطرح اسم المدونة، رباب أزماني، زوجة الفنان فريد غنام، لتعويض أمل صقر في تقديم البرنامج في موسم جديد، قبل أن تؤكد ذلك بنفسها عبر مشنور شاركته، أمس السبت.
ويستضيف برنامج فلوورز، مدونين، ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، في جلسة حوارية تقرب الجمهور منهم أكثر.
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