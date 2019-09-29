العثماني عن حرب “البام”: نشهد سقوط نموذج النفخ والاستقواء بالإدارة

وسط الانقسام الحاد الذي يعيشه حزب الأصالة والمعاصرة، واتجاهه نحو إجراء مؤتمرين برأسين، خرج رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، للتعليق عن الأزمة التي يعيشها أكبر خصوم حزبه.

العثماني الذي نأى بنفسه عن ذكر ىسم “البام” في خطابه اليوم الأحد، أمام منتخبي حزبه في أكادير، قال “شاهدنا سقوط نموذج في العمل السياسي”، في إشارة لما يعيشه حزب الأصالة والمعاصرة، معتبرا أن هذا النموذج هو “نموذج النفخ والنزول في الساحة السياسية بوسائل مادية ضخمة والاستقواء بالإدارة”.

ولمح العثماني بوضوح للبام عندما تحدث عن “تشكل فريق قبل تشكيل حزب في 2008″، معتبرا أنه “ليست الأموال هي التي تصنع الحياة السياسية السليمة”، وإنما “الذي يصنعها هو المعقول والصراحة”.

يشار إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة بات منقسما لجناح الأمين العام للحزب حكيم بنشماش، وتيار معارضيه المنضويين تحت لواء تيار المستقبل.