شكرا لقرائتكم خبر عن محلل إماراتي: كل التحية لـ "واس" التي لم تنشر تطاولات "الحضرمي" على الإمارات والان مع التفاصيل

قدم المحلل السياسي، ماجد الرئيسي، اليوم الأحد، الشكر لوكالة الأنباء السعودية "واس" التي لم تنشر تطاولات وزير الخارجية، محمد عبدالله الحضرمي، على الامارات العربية المتحدة. وكتب الرئيسي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "وزير الخارجية اليمني الجديد بدأ مهامه بلقاء نظيره التركي والتقى في نيويورك بتماثيل رؤساء العالم بمتحف الشمع". Advertisements ومضى" واختتم المهمة باتهام مكرر على الامارات". وأضاف "وهو ذات الاتهام الذي رفضه مجلس الأمن الدولي". واختتم" كل التحية لوكالة الأنباء السعودية التي لم تنشر تطاولات الوزير على الإمارات".

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