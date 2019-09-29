شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الشحنة الثانية من وقود كهرباء عدن المقدم من الإمارات والان مع التفاصيل

وصلت اليوم الأحد، الشحنة الجديدة من وقود محطات توليد الطاقة الكهربائية، على متن الباخرة M.T SAPSAN، إلى العاصمة عدن .

ووصلت شحنة الوقد المقدمة من دولة الامارات الى ميناء الزيت بالبريقة ، وعلى متنها حوالي 38.500 الف طن من مادة الديزل .

وتعتبر هذه الشحنة هي الثانية التي تصل إلى العاصمة عدن ، إستكمالاً للمنحة المقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي لكهرباء عدن .

وكانت قد وصلت الجمعة الماضية الى العاصمة الجنوبية عدن باخرة مشتقات نفطية ، دعماً من الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة لقطاع كهرباء العاصمة .

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واكدت مصادر ان الباخرة المسمى” بي دبليو كورن بورج ” وصلت الى العاصمة عدن ، و تحمل على متنها 58 الف طن متري من مادة الديزل الخاص بمحطات التوليد الكهرباء .

وأوضح المصدر هذه الدفعة من المشتقات النفطية مقدمة كمنحة من الاشقاء في دولة الإمارات لمحطات التوليد الكهرباء في عدن .

وأشار المصدر الى أن الباخرة تنتظر اذن الدخول الى ميناء الزيت لتفريغها وتوزيعها على أفرع مؤسسة الكهرباء لتغطية العجز الذي تعاني منه والتقليل من الانقطاعات المستمرة .

وتعاني عدد من المحافظات الجنوبية من إنقطاعات مستمر وتدهور في الخدمات بعد تخلي حكومة “معين ” عن واجباتها تجاه المواطنين في الجنوب .

وتجدر الإشارة الى دولة الإمارات العربية المتحدة قد لبّت نداء أهالي حضرموت في 17 من سبتمبر بدفعة مشتقات نفطية عاجلة لمحطات التوليد .