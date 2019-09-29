شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول إماراتي: إعلام الدوحة يستهدف السعودية والإمارات عبر اليمن والان مع التفاصيل

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، الأحد، إن الخط الإعلامي القطري يمجد ويعبر عن ميليشيات الحوثي ويراهن على الإخوان باستهداف السعودية والإمارات عبر الأزمة اليمنية.

وكتب الوزير الإماراتي في حسابه على "تويتر" قائلا "من خلال مجريات الأحداث والخط الإعلامي القطري أصبحت الدوحة منخرطة في الأزمة اليمنية".

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وأضاف الوزير الإماراتي للشؤون الخارجية أن "موقف (الدوحة) يمجد ويعبر عن الحوثي ويراهن على الإخوان ويسعى إلى التعويض عن قلة الاهتمام الدولي بأزمة قطر بأن يستهدف السعودية والإمارات عبر اليمن".

ووصف هذا المنطق بـ"الملتوي لكنه ليس بالمستغرب".