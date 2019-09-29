شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. مؤتمر الحجرية يرفض ويدين التحشيدات إلى التربة بتعز والان مع التفاصيل

رفض حزب المؤتمر الشعبي العام في الحجرية وأدان التحشيدات العسكرية إلى التربة بمحافظة تعز.

وطالب المؤتمر في بيان بعودة الحشود إلى مواقعها السابقة.

وفيما يلي ننشر نص البيان:

بِسْم الله الرحمن الرحيم

بيان صادرعن المؤتمر الشعبي العام في قطاع الحجرية

الحمد لله القائل (( واعتصموابحبل الله جميعا ولا تفرقوا))

والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل( إنما تأكل الذئب من الغنم القاصية).

يا ابنآء محافظة تعز الاحرار.

ياأعضآء وانصار المؤتمر الشعبي العام الاوفيآء الصامدون.

تحية طيبة مباركة وبعد....

يتابع المؤتمر الشعبي العام بقلق بالغ للأحداث المتسارعة التي تكاد تقضي على ماتبقى من نسيج اجتماعي في محافظة تعز وعلى وجه الخصوص في منطقة الحجرية والتي قد تأكل الأخضر واليابس وسنكون كلنا خاسرون ولن يكون هناك رابح سوى الانقلابيون الحوثيون الكهنوتيون السلاليون الطائفيون.

وامام هذه التداعيات الخطيرة، فقد عقد المؤتمر الشعبي العام قطاع الحجرية اجتماعا تنظيميا استثنائيا وبحضور رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام لمحافظة تعز الشيخ عارف جامل وكيل المحافظة . وذلك في يوم السبت الموافق28/9/2019

هذا وقد ناقش المجتمعون وبشفافية تامة كل القضايا التنظيمية وقد رد رئيس فرع المؤتمر باالمحافظة على كل الاستفسارات واعطى توجيهاته اللازمة في القضايا التنظيمية.

كما ناقش المجتمعون كل القاضايا المرتبطة بأمن وامان المواطن والمحافظة على نسيجه الاجتماعي وابعاد عنه شبح الفرقة والتمزق وكل ما يحدث من تداعيات خطيرة لا تحمد عقباها، وعلى وجه الخصوص ما حدث ويحدث في الحجرية وفِي مدينة التربة وفِي المناطق المحيطة بها من تحشيد واستحداث مواقع عسكرية وتنفيذ مناورات بالذخيرة الحية داخل التجمعات السكانية والقرى الامنة ، كما تقوم تلك القوات بواسطة أطقمها العسكرية باستعراض القوة داخل شوارع مدينة التربة مما يوحى للمواطن ان الأمور قد تنحني منحى‘ خطيرا لا يحمد عقباه.

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كما تم مناقشة الوضع التعليمي وما يحدث له من تدمير ممنهج، واقصآء وتهميش كوادره وتفريغ المدارس من كوادرها ،

كما تم مناقشة وضع اعضآء المجلس المحلي وتمكينهم من ممارسة حقهم القانوني والدستوري.

هذاوقد خرج الاجتماع باالنتائج التالية:-

1- وقف التحشيدات العسكرية والمليشاوية على مناطق الحجرية ، ويجب توجيه تلك الحشود على عدونا جميعا وهم الانقلابيون الحوثيون، ورفض اَي اقتال بين رفقآء السلاح

2- تنفيذ قرار وزير الدفاع وقيادة المحور بخصوص رفع الأطقم العسكرية التي قدمت من مدينة تعز الى مدينة التربة وعودة كل لوآء الى مسرح عملياته وعدم تواجد اَي قوة لأي لوآء في مسرح عمليات لوآء اخر وقد

صدرت تلك القرارات استجابة لتلك الجماهير الغفيرة التي أقامت مهرجانا كبيرا في مدينة التربة يوم 1/9/2019

حيث ان عدونا واحد وهم الانقلابيون الحوثيون وهم من يجب علينا تصويب بنادقنا نحوهم

3- ادان المجتمعون ما قامت به مجاحميع مسلحة من استحداث مواقع عسكرية وإجراء مناورات عسكرية في منطقة شرجب، كم أيد المجتمعون البيان الصادر عن اللقآء التشاوري بمديرية الشمايين المنعقد في19/9/2019 بجمعية الربيصة

4- طالب المجتمعون بعودة مدير التربية والتعليم بالشمايتين الاستاذ خالد علي عبد الله الشيباني لممارسة مهامه تنفيذا لتوجيهات محافظ المحافظة.

5- تفعيل قانون السلطة المحلية وذلك بتمكين اعضآء المجلس المحلي بممارسة دورهم التنموي والرقابي وفقاللقانون وصفتهم الشرعية.

6- ادان المجتمعون تقطعات ونهب ممتلكات اَي مواطن سوآء أكان مقيم دائم اونازح.

7- ثمن المجتمعون تثمينا عاليا دور القائد عدنان الحمادي قائد اللواء(35) مدرع على تنفيذه لقرارات وزير الدفاع وقيادة المحور ، وحفاظه على أمن واستقرار المناطق الواقعة في مسرح عمليته.

كما ثمن المجتمعون تثمينا عاليا مواقف الشيخ عارف جامل رئيس فرع المؤتمر لمحافظة تعز وكيل المحافظة تلك المواقف المشرفة التي حالت دون التدهورات الامنية التي كادت ان تعصف بالمحافظة ، ونرجوا منه النظر لماطرحناه في بياننا هذا باهتمام بالغ قبل ان يقع الفأس على الرأس. كما نقدم شكرنا وتقديرنا له على مباركته لمجلس تنسيق دوائر الحجرية للمؤتمر.

وأخيرا نمد أيدينا الى كل القوى السياسية دون استثنآء لنعمل معا على حفظ الأمن والاستقرار في كل المناطق المحررة وندعم الجيش الوطني في تحرير ما تبقى من محافظتنا اولا ثم في المحافظات الاخرى.

عاشت اليمن حرة مستقلة

المجد والخلود للشهدآء

صادر عن المؤتمر الشعبي العام قطاع الحجرية