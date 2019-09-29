دولة القانون: سنكون داعمين لأي تظاهرة معروفة الجهة الداعية لها وتستحصل الموافقات

أكد ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي، الاحد، دعمه لأي تظاهرة معروفة الجهة الداعية لها وتستحصل الموافقات الرسمية.
وقال المكتب الاعلامي للائتلاف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "نكذب ما تناقلته بعض الوكالات بشأن موقف رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بخصوص التظاهر".
وأضاف "نؤكد سنكون داعمين الى اي تظاهرة معروفة الجهة الداعية لها وتستحصل الموافقات الرسمية وتحترم القانون والتشريعات العراقية".
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