فرق الدفاع المدني تنتشل جثثاً من مناطق عدة في الموصل (صور)

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أعلنت مديرية الدفاع المدني، الأحد، عن انتشال ست جثث بمناطق عدة في مدينة الموصل.
وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "فرق الانقاذ في مديرية دفاع مدني نينوى، تمكنت من انتشال ست جثث مجهولة الهوية في مناطق ( حي الشفاء والسرجخانه وباب سنجار وحي الصحة ) بمدينة الموصل".
وأضافت أن "الجثث كانت عبارة عن هياكل عظمية وتم تسليمها إلى الطب العدلي وفق السياقات المعتمدة".
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