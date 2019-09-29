البحرية الليبية تعلن انقاذ 71 مهاجراً غير شرعي على متن قارب مطاطي

أعلنت البحرية الليبية، الأحد، عن انقاذ 71 مهاجراً غير شرعي على متن قارب مطاطي، وذلك بعد ساعات من إعلان الأمم المتحدة مواجهة أكثر من 50 شخصا خطر الغرق على متن قارب قبالة سواحل البلاد.
وأضافت، أن "عملية البحث عن القارب المبلغ عنه استمرت لعدة ساعات خاصة من الزورق (أوباري) في المنطقة المحددة وما حولها وفي منطقة واسعة في ذات الاتجاه، ولكن دون جدوى، نتيجة أن قارب الهجرة غير الشرعية كان بين توقف وتحرك، وفي كل مرة عند التوقف يطلب إغاثة وفي أحداثيات جديدة، ونتيجة لذلك تم أنهاء مهمة الزورق (قمينس) مع مساء السبت".
وأوضحت البحرية الليبية، أنه "تم تكليف الزورق (أوباري) بمواصلة المهمة، وبعد عملية بحث استمرت عدة ساعات، تمكنت الدورية من العثور على قارب الهجرة غ ش مع الساعة حوالي 03:00 فجر الأحد".
وأكدت أن "القارب المطاطي كان على متنه عدد (71) مهاجرا غير شرعي كلهم رجال، وذلك علي بعد (45) ميل شمال غرب الخمس"، وتم التوجه بالمهاجرين إلى نقطة الخمس لحرس السواحل والوصول بهم وإنزالهم حوالي الساعة 09:45 صباح الأحد".
ويوم أمس، السبت، قالت الأمم المتحدة، إن 50 شخصا كانوا على متن قارب معرض للغرق قبالة السواحل الليبية.
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