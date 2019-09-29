الدفاع تقرر البدء بتوطين رواتب منتسبيها وانشاء دائرة خاصة برعاية الجرحى

قررت وزارة الدفاع، الاحد، البدء بتوطين رواتب منتسبيها وانشاء دائرة خاصة برعاية الجرحى. وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "وزير الدفاع نجاح الشمري ترأس اليوم جلسة مجلس الدفاع الرقم 8 وجرى خلال الاجتماع اصدار عدد من القرارات المهمة منها البدء في توطين رواتب منتسبي الوزارة كبداية لمحافظات بغداد وبابل ميسان، كما قرر مجلس تقديم كافة انواع الدعم لنادي القوة الجوية العراقي في المحافل الدولية".



واضافت الوزارة، أن "المجلس قرر انشاء دائرة خاصة برعاية الجرحى في الجيش العراقي الباسل وذوي الاحتياجات الخاصة، وانشاء دائرة خاصة بالدراسات والبحوث الاستراتيجية التي تختص بإنشاء واعداد الخطط الاستراتيجية والبحوث الخاصة بعمل المؤسسة العسكرية".

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