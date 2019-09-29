الأمطار الموسمية تقتل العشرات في الهند

وخلال الـ24 ساعة الماضية، توفي 35 شخصا على الأقل في ولاية أوتار براديش في الشمال، و7 في ولاية بيهار بالشرق.

وجاء الإعلان عن هذه الأرقام بعد أيام من تقارير تحدثت عن مقتل 59 شخصا على الأقل الأسبوع الماضي، مع توقعات باستمرار الأمطار الغزيرة حتى الاثنين، وفق ما ذكرت "الأسوشيتد برس".