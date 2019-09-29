بالصور.. عملية استباقية في قضاء البعاج

اعلنت وزارة الدفاع، الأحد، عن تنفيذ عملية استباقية في قضاء البعاج بمحافظة نينوى. وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "عناصر فرقة المشاة العشرون نفّوا عمليه استباقية واسعة في الصحراء جنوب قضاء البعاج بالموصل تم خلالها العثور على عجلتين (بيك آب) احداها مفخخة تم تدميرها وتدمير مضافة أخرى".



وأضافت أنه "تم العثور على نفق بداخله خمسة جثث متفسخة لعصابات داعش الإرهابية وخمسة احزمة ناسفة".

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