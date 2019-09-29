النزاهة تعقد اجتماعاً للجنة الكشف عن الخروقات بملف عقارات الدولة

وقالت الهيئة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "رئيس هيئة النزاهة ترأس اجتماع اللجنة المؤلفة بموجب الأمر الديواني رقم (50) الخاص بكشف التلاعب والتصرفات غير القانونية بملف عقارات الدولة بحضور النائبة ماجدة التميمي".واضافت الهيئة، أن "الاجتماع الذي حضره عدد من المديرين العامِّين في هيئة النزاهة وأعضاء اللجنة، تناول تحديد وتوزيع مهام وواجبات أعضاء اللجنة لعملها الكبير ووضع سقف زمني لمراحله، بغية إنجاز المهام الموكلة إليها".

ونقلت الهيئة عن النائبة ماجدة التميمي قولها إن "أعمال اللجنة تتطلب جهوداً استثنائية لإنجازها وأن عملها يتطلب "المهنية ثم المهنية" والعمل بعيداً عن الضغوط السياسيَّة"، لافتةً إلى أنها ستعلن عن "اسم الجهة التي تتسبب بعرقلة عمل هذه اللجنة التي ينتظر العراقيون جميعاً نتائج أعمالها".



ونوهت الى أن "جميع أعمال هذه اللجنة سيكون تحت الأضواء وسيعلن عنه من خلال مؤتمر دوري، فضلاً عن تأليف موقع إلكتروني خاص باللجنة يتم عبره استقبال الشكاوى والإخبارات بما يتعلق بملف عقارات الدولة تحديداً".

فيما أشادت عضو اللجنة المالية في مجلس النواب النائبة التميمي بـ"تعاون رئاسة الهيئة ودوائرها كافة مع اللجنة"، معبرة عن أملها بأن "يفضي هذا التعاون المثمر إلى نتائج طيبة ترضي جميع العراقيين وتحفظ المال العامّ".

