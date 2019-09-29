رئيس النواب الكازاخستاني: الإمارات من أكثر دول المنطقة تطورا

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وكالة أنباء الإماراتالأحد 2019/9/29 06:26 م بتوقيت أبوظبي
علاقات متنامية بين الإمارات وكازاخستان
أشاد نورلان نيغماتولين، رئيس مجلس النواب الكازاخستاني، بالتطور الذي وصلت إليه الإمارات، مؤكدا أن الإمارات تعد من أكثر دول المنطقة حداثة وتطورا.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس النواب الكازاخستاني للدكتورة أمل عبدالله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، على هامش الاجتماع الرابع لرؤساء برلمانات دول آوراسيا الذي عقد في مدينة نور سلطان عاصمة كازاخستان.
وثمّن رئيس مجلس النواب الكازاخستاني قرار الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% اعتبارا من الدورة المقبلة.
وقال إن الإمارات تحتل المركز الأول في التبادل التجاري والاستثماري من بين الدول العربية مع كازاخستان، مشيرا إلى أن أحد أهم المشاريع الشاهدة على التعاون المشترك بين البلدين مشروع "أبوظبي بلازا"، مشيدا بالتعاون الاقتصادي والاستثماري القائم بين البلدين.
وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا المهمة من أبرزها تعزيز التعاون البرلماني خلال المشاركة في الفعاليات الدولية وتفعيل التنسيق بين المجلسين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتطرق الجانبان إلى الحديث عن القضايا الإقليمية والدولية، وأكدا أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية والدبلوماسية، فضلا عن أهمية التعاون وتبادل الخبرات.
وشدد الجانبان على أهمية دعم المقترحات والتوجهات والقضايا العادلة للبلدين على الأصعدة كافة، وخلال المشاركة في فعاليات الاتحاد البرلماني الدولي.
حضر اللقاء جمال محمد الحاي عضو المجلس الوطني الاتحادي، وماديار مينيلبيكوف سـفير كازاخستان لدى الإمارات.
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