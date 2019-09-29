قرقاش: قطر تعوض قلة الاهتمام الدولي بأزمتها عبر اليمن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتهم الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الأحد، قطر بمحاولة تعويض قلة الاهتمام الدولي بأزمتها عبر استهداف اليمن بـ"منطق ملتوٍ".

وأكد قرقاش أنه من خلال مجريات الأحداث والخط الإعلامي القطري أصبحت الدوحة منخرطة في الأزمة اليمنية، بموقف يمجد ويعبر عن الحوثي ويراهن على الإخوان.

وأشار إلى أن هذا المنطق القطري يستهدف السعودية والإمارات عبر اليمن، واصفاً ذلك بأنه "منطق ملتوٍ ولكنه ليس بالمستغرب".

وفي تغريدة عبر حسابه بتويتر، قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية: "من خلال مجريات الأحداث والخط الإعلامي القطري أصبحت الدوحة منخرطة في الأزمة اليمنية، موقف يمجد ويعبر عن الحوثي ويراهن على الإخوان ويسعى إلى التعويض عن قلة الاهتمام الدولي بأزمة قطر بأن يستهدف السعودية والإمارات عبر اليمن، منطق ملتوٍ ولكنه ليس بالمستغرب".

والسبت 21 سبتمبر/أيلول الجاري، دعا الدكتور أنور قرقاش إلى إعادة توحيد الصفوف ضد الحوثي بعد أن تأكد خطره على المشهد الداخلي اليمني وعلى الاستقرار الإقليمي.