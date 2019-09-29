الجيش الجزائري يقضي على إرهابيين اثنين شرقي البلاد

كشفت وزارة الدفاع الجزائرية، الأحد، عن عثورها على جثتي إرهابيين بمحافظة جيجل الواقعة شرقي البلاد، تم القضاء عليهما في عمليات تمشيط في المرتفعات الجبلية في وقت سابق.

وذكر بيان للوزارة، اطلعت "العين الإخبارية" على تفاصيله، أن "مفرزة للجيش الوطني الشعبي عثرت إثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة كسير حميمص قرب بلدية العوانة بولاية جيجل، على جثتي إرهابيين، تم القضاء عليهما من طرف قوات الجيش الوطني الشعبي خلال عمليات سابقة".

وكشف البيان ذاته عن ضبط الجيش الجزائري مخبأ أسلحة بمحافظة تمنراست الواقعة على الحدود مع دولة مالي، يحتوي على أسلحة حربية من صواريخ ورشاشات بمختلف أنواعها.

Advertisements

وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية أن الأسلحة التي تم العثور عليها تتمثل في 4 صواريخ "أرض – أرض" من نوع "BM-21"، ومسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف ومخزني أسلحة وكمية من الذخيرة.





وتعد العملية الثانية من نوعها في ظرف يومين بمنطقة تمنراست الواقعة في أقصى الجنوب الجزائري، بعد عملية الجمعة الماضي، حيث تم العثور أيضا على مخبأ أسلحة.

وبحسب ما ورد في بيان وزارة الدفاع الجزائرية، فقد عثرت مفرزة مشتركة للجيش على بندقية رشاشة من نوع "FMPK"، ومسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، و576 طلقة من مختلف العيارات، و5 مخازن لمسدس رشاش كلاشنيكوف؛ ومخزن واحد لمسدس آلي "توكاريف"؛ وحاملتي مخازن لمسدس رشاش كلاشنيكوف، و4 أجزاء فارغة من شريط الذخيرة للبندقية الرشاشة "FMPK".