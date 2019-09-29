محمد بن زايد يبحث مع أمين عام حزب الشعب الأوروبي تعزيز العلاقات البرلمانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الأحد، مع أنطونيو استوريز وايت أمين عام حزب الشعب الأوروبي عضو البرلمان الأوروبي، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.

واستعرض الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء الذي عقد في قصر البحر، علاقات التعاون المشترك بين الإمارات والاتحاد الأوروبي خاصة في المجالات البرلمانية.

وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وتناول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والضيف الأوروبي أهمية دور البرلمانات في دعم القضايا التي تهم شعوبها وتطلعاتها إلى تحقيق الاستقرار والسلام والتنمية والازدهار في مختلف المجالات، إضافة إلى نشر وتعزيز قيم التسامح والتعايش والتعاون بين الشعوب.

حضر اللقاء الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي وعلي سعيد النيادي رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية.