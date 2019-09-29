الان تتابع كيف أثرت العقوبات الأمريكية على الإيرانيين؟ والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فريق الترجمة - الخليج 365:

أصدر الرئيس دونالد ترامب عقوبات اقتصادية، قال إنها تهدف إلى تحجيم البرنامج النووي الإيراني، وإيقاف ممارسات طهران المزعزعة للاستقرار في العالم، وحماية وتحسين حياة الشعب الإيراني.

ومنذ نوفمبر 2018، فرضت الولايات المتحدة “أقصى قدر من الضغط” على القيادة الإيرانية – بما في ذلك القائد الأعلى لكبار المسؤولين في الحرس الثوري الإسلامي – ولم تحقق هدفها الأساسي المتمثل في تحجيم البرنامج النووي للنظام.

بدلاً من ذلك، فإن الإيرانيين العاديين هم الذين يعانون من الضغوط الاقتصادية. فالتضخم في ارتفاع، ويجد المواطنون دخلهم مضغوطا لدرجة أنهم لا يستطيعون الذهاب إلى السينما، أو شراء السجاد لمنازلهم بعد الآن.

“بيزنس إنسايدر” نشرت تقريرا رصدت فيه آراء الإيرانيون، الذين قالوا إنهم لم يروا أي جانب إيجابي من العقوبات، لكنها تؤثر على على جوانب حياتهم اليومية.

الصور التالية ترصد كيف تؤثر العقوبات الأمريكية على الإيرانيين، من غياب لوح التزلج إلى كساد تجارة السجاد وحتى السينما:

1- ارتفاع معدل التضخم

التضخم في إيران مرتفع، وتبلغ قيمة دولار واحد 115000 ريال إيراني في الوقت الحالي. تبلغ قيمة هذه الصورة – التي تظهر 130،000 ريال – 1.13 دولار، وقبل عامين كان دولار واحد يساوي 30000 ريال.

2- كساد السجاد الفارسي

فرضت إدارة ترامب في نوفمبر 2018 حظرا على استيراد “السجاد الفارسي من أصل إيراني” ، تاركين بازارات السجاد – التي كانت مزدحمة ذات يوم- خالية. ولا يستطيع الكثير من الإيرانيين شراء السجاد ، ويواجه الأجانب صعوبات في تصديرهم. يقول هاشم سيخافاتماند ، الذي كان يبيع السجاد في مدينة تبريز منذ سنوات مراهقته ، إنه لم يتعرض قط للخسائر بهذا الشكل من قبل.

وقال بائع آخر في تبريز لـ Business Insider: “يجب على ترامب إخراج جميع السجاد الفارسي من البيت الأبيض”. مضيفا: “السجاد الفارسي يجب ألا يكون له أي علاقة بالحظر السياسي.”

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3- السينمات خاوية

في إيران؛ لا توجد حانات أو نوادي، لذلك تعد السينما واحدة من أكثر الطرق شعبية للإيرانيين لقضاء وقتهم. لكن عدد أقل وأقل من الإيرانيين يمكنهم الذهاب لأن العقوبات الأمريكية قلصت دخلهم.

ولم تستورد إيران أي أفلام من هوليود منذ 1979، لكن هذا لم يمنع العقوبات الأمريكية من التأثير على صناعة السينما في البلاد. خفض التضخم في البلاد ميزانيات الصناعة وقدرتها على التسويق على الصعيد الدولي، وفقًا لما ذكرته شركة “فاريتي” في وقت سابق من هذا العام.

4- لا توجد أدوات للتزلج

يزداد عدد الشباب الإيرانيين الذين يمارسون رياضة التزلج على الجليد، والتي تعتبر رياضة غربية. إلا أنهم يجدون صعوبة في الحصول على ملحقات ومدربين لرياضتهم.

تقول، نيجين باغي، أحد المتزلجين: “لا تملك إيران أي علامات تجارية محلية لأدوات التزلج، ولأن بلدنا يخضع للعقوبات في الوقت الحالي ومن الصعب حقًا استيراد أي شيء من الغرب”.

5- سياح في كل مكان

على صعيد آخر، تراجع العملة جعل إيران دولة أرخص للسياح. العديد من البازارات في المناطق السياحية يشغلها السياح في الغالب.

ويمكن أيضًا رؤية مشاعر الإيرانيين المناهضة للولايات المتحدة حول العديد من المدن، والجدار الواقع خارج السفارة الأمريكية السابقة في طهران ملطخ بالجداريات المعادية للولايات المتحدة.