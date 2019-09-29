شكرا لقرائتكم "الحرب الخفية" تربك إيران.. ونفطها "بحالة تأهب قصوى" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أوعز وزير النفط الإيراني بيجان نمدار زنغنة رسمياً، الأحد، وضع قطاع النفط في بلاده في "حال تأهّب قصوى" في مواجهة تهديدات بهجمات "مادية أو إلكترونية".

ونشر زنغنة رسالة يعتبر فيها أنه "من الضروري أن تكون كل الشركات والبنى التحتية في القطاع النفطي في حال تأهب قصوى في مواجهة تهديدات بهجمات مادية أو إلكترونية".

وأوضح زنغنة أن هذه الاحتياطات ضرورية في ضوء العقوبات الأميركية على إيران و"الحرب الاقتصادية الشاملة" التي تتهم الجمهورية الإسلامية واشنطن بشنّها ضدها.

ونفت طهران في 21 أيلول/سبتمبر معلومات صحافية تفيد بأن بعض منشآتها النفطية تعرّضت إلى اضطرابات بعد هجوم إلكتروني.

إيران وهجوم أرامكو

واتّهمت الرياض وواشنطن وبرلين ولندن وباريس، إيران بالوقوف خلف الهجمات الجوية التي استهدفت في 14 أيلول/سبتمبر منشأتين نفطيتين في السعودية، أول مصدر للنفط الخام في العالم. ونفت إيران ضلوعها في الهجمات وألقت بالمسؤولية على وكلائها الحوثيين في اليمن.

وفي أعقاب الهجمات، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن بلاده تعدّ لردّ، قبل أن يشيد بعد بضعة أيام بـ"ضبط النفس" العسكري.

وشددت واشنطن عقوباتها على المصرف المركزي الإيراني في تصعيد جديد لسياسية "الضغوط القصوى" التي انتهجتها ضد الجمهورية الإسلامية بعد الانسحاب الأميركي الأحادي الجانب من اتفاق عام 2015 حول النووي الإيراني.

وزير الاتصالات يقرّ

وأقرّ وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي في وقت سابق بأن إيران تواجه "الإرهاب السيبراني، مثل ستاكس نت".

و"ستاكس نت" فيروس عثر عليه عام 2010 ويعتقد أنه من تصميم إسرائيل والولايات المتحدة لإلحاق ضرر بمنشآت إيران النووية.

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واتهمت إيران حينها الولايات المتحدة وإسرائيل باستخدام الفيروس لاستهداف أجهزتها للطرد المركزي المستخدمة في تخصيب اليورانيوم.

حرب خفية

وفي السياق ذاته، كشف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، عن حرب سيبرانية خفية جارية بين إيران والولايات المتحدة، قائلاً إن "أميركا هي من بدأتها". وهدد ظريف في مقابلة مع قناة "أن بي سي" الأميركية، مساء السبت، بأنه "لو بدأت أميركا الحرب ضد إيران فلن تكون هي من تنهيها".

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser حرب السايبر بين أميركا وإيران

وردا على سؤال حول قيام إيران بهجمات سيبرانية للتأثير على الانتخابات الرئاسية الأميركية قال ظريف: "لا نرجح مرشحا على آخر في انتخاباتكم لنتدخل فيها".

وأضاف: لا نتدخل في شؤون دولة أخرى إلا أن حربا سيبرانية جارية، والولايات المتحدة هي من بدأت هذه الحرب بالهجوم على منشآت إيران النووية بصورة خطيرة كان بإمكانها أن تؤدي إلى مصرع الملايين.

وأقر وزير الخارجية الإيرانية بوجود فيروسات "ستاكس نت" استهدفت منشآت نووية إيرانية، مؤكداً أنها لا تزال مستمرة.

50 ألف هجوم يومياً

تأتي هذه التصريحات، في حين قال رئيس منظمة الدفاع المدني الإيراني، غلام رضا جلالي، السبت، إن" إيران تتعرض لـ 50 ألف هجوم سيبراني يوميا، ونحو 8 هجمات سيبرانية جدية سنويا".

ونقلت وكالة الطلبة الإيرانية (إيسنا) عن جلالي قوله خلال برنامج تلفزيوني، إنه بعد فيروس "ستاكس نت" تم اتخاذ إجراءات متعددة من أجل الهجوم على البنى التحتية النووية الإيرانية، لكنها فشلت.

وكانت وسائل إعلام أميركية كشفت في وقت سابق، أن الفيروس المذكور قد أدى إلى تعطيل برنامج إيران النووي وأوقف عمليات تخصيب اليورانيوم.