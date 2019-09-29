شكرا لقرائتكم النائب العام في عهد بوش الأب: مساءلة ترمب "ستفشل" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توقع النائب العام للولايات المتحدة الأميركية الأسبق والمحامي المستقيل، كين ستار، أن عملية مساءلة الرئيس دونالد ترمب "محكوم عليها بالفشل".

وكانت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي قد أعلنت يوم الثلاثاء التحقيق الرسمي رداً على الجدل الدائر حول مكالمة هاتفية لترمب في 25 يوليو مع نظيره الأوكراني، حيث طلب ترمب منه التحقيق مع جو بايدن وابنه هانتر، بشأن عمله مع شركة طاقة في أوكرانيا.

دونالد ترمب

ونقلت صحيفة "واشنطن أكزامنر" عن ستار قوله لشبكة فوكس نيوز: "بالنظر إلى ما نعرفه فإن المساءلة محكوم عليها بالفشل".

رغم أن ستار دان محادثة الرئيس ترمب، لكنه أكد أنها لم تكن جريمة تستدعي المساءلة.

وأضاف: "من الواضح أن الحقائق تتدفق الآن، لكن من الجلي في تاريخ البلاد أن الجهود الرامية إلى مساءلة الرؤساء لا تعود بنتيجة".

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وقد برز كين ستار كمستشار مستقل خلال محاكمة كلينتون في عام 1998.

وأوضح ستار قائلاً: "يجب التخمين بأنه حتى لو أن إجراءات الإدانة البالغ عددها 62 إجراء، تم إدانة الرئيس في ثمانية منها، فلن ينتج عن ذلك عزل ترمب".

وتساءل بناء على ذلك: "لماذا نسير إذا في قطار المساءلة؟".

وقال: "بدلاً من ذلك يجب أن نعزز قطار الرقابة، وأن نغادر تسميته بالإقالة إلى نظراً لوجود شيء خاطئ بموجب دستورنا ندعوه بتهمة المساءلة".

شغل ستار منصب النائب العام الأميركي في سنوات جورج بوش الأب في الفترة من 1989 إلى 1993.