التحالف العربي: سقوط صاروخ حوثي في صعدة قادما من صنعاء

أعلن المتحدث باسم قوات التحالف العربي في ​اليمن​ تركي المالكي أن "قوات ​الحوثيين​ أطلقت صاروخا بالستيا من محافظة ​صنعاء​ متسترة بالمناطق المدنية، سقط داخل الأراضي اليمنية بمحافظة صعدة".

ولفت المالكي الى أن " ​القوات​ الحوثية تواصل انتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق ​الصواريخ​ البالستية التي تهدد حياة المئات من المدنيين، وتسقط عشوائيا على التجمعات السكانية".

وأكد أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف "مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية ​الأمن​ الإقليمي والدولي".

وجاء نبأ الصاروخ الحوثي، تزامنا مع إعلان جماعة "​أنصار الله​" نتائج عملية "نصر من الله" التي نفذها ​الحوثيون​ في محيط ​نجران​ مؤخرا وشملت 9 هجمات صاروخية وتمخض عنها "أسر آلاف الجنود".