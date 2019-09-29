العدل الكورية: 15% من الأجانب في كوريا الجنوبية مهاجرون غير شرعيين

أظهر ​تقرير​ ل​وزارة العدل​ الكورية الجنوبية أن "إجمالي الأجانب الذين يقيمون في ​كوريا الجنوبية​ دون إذن حتى شهر تموز بلغ 370889 أجنبي، أي ما يعادل نسبة 15% من إجمالي عدد الأجانب المقيمين في البلاد، من السكان ​المهاجرين​ غير الشرعيين، بلغ عدد السكان التايلنديين 140 ألف شخصا، وهو ما يمثل حوالي 40% من المقيمين في كوريا الجنوبية دون إقامة".

يذكر أن هذا الرقم يجعل التايلنديين أكبر مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين ويمثل زيادة قدرها ثلاثة أضعاف عن عدد 52 ألف تايلندي كانوا يقيمون في كوريا الجنوبية بشكل غير قانوني في نهاية عام 2015. وجاء الصينيون كثاني أكبر مجموعة قومية من المهاجرين غير الشرعيين، حيث بلغ عددهم 70 ألف شخص حتى يوليو/تموز.

كما لفت التقرير الى أن "كوريا الجنوبية شهدت ارتفاعا في عدد المهاجرين غير الشرعيين من ​كازاخستان​ ثمانية أضعاف منذ نهاية عام 2015 إلى 10707 حتى تموز".

وأوضح التقرير أن "حوالي نصف عدد المهاجرين غير الشرعيين في كوريا الجنوبية دخلوا البلاد من خلال برنامج الإعفاء من التأشيرة وأن 271 مهاجرًا غير شرعي قد وجهت إليهم تهم بارتكاب جرائم ​مخدرات​ اعتبارًا من أغسطس، ارتفاعًا من 172 في عام 2018".

