أعلن حزب "الليكود" الإسرائيلي اليميني أن رئيسه "بنيامين نتانياهو أجرى عقب فشل جولة ثانية من المشاورات بين أكبر قوتين في الكنيست الجديد اتصالا مع زعيم تحالف "أزرق-أبيض" الوسطي بيني غانتس المتواجد حاليا في لندن، حيث تم الاتفاق على عقد جولة ثالثة وأخيرة من المشاورات بين الحزبين مساء الأربعاء".
وحذر حزب نتنياهو تحالف غانتس أمس من أن آماله في "حدوث انقلاب أو حل "الليكود" ليس لها أساس في الواقع"، مشددا على أن "تشكيل حكومة وحدة وطنية موسعة، كما اقترحه رئيس البلاد، هو الحل الوحيد لتفادي الانتخابات الثالثة على التوالي غير الضرورية".
كانت هذه تفاصيل خبر الليكود: نتانياهو ينوي لقاء غانتس قبل التنازل عن تشكيل الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.