الليكود: نتانياهو ينوي لقاء غانتس قبل التنازل عن تشكيل الحكومة

أعلن حزب "الليكود" الإسرائيلي اليميني أن رئيسه "​بنيامين نتانياهو​ أجرى عقب فشل جولة ثانية من المشاورات بين أكبر قوتين في ​الكنيست​ الجديد اتصالا مع زعيم تحالف "أزرق-أبيض" الوسطي ​بيني غانتس​ المتواجد حاليا في لندن، حيث تم الاتفاق على عقد جولة ثالثة وأخيرة من المشاورات بين الحزبين مساء الأربعاء".

وحذر حزب ​نتنياهو​ تحالف غانتس أمس من أن آماله في "حدوث انقلاب أو حل "الليكود" ليس لها أساس في الواقع"، مشددا على أن "تشكيل ​حكومة​ وحدة وطنية موسعة، كما اقترحه رئيس البلاد، هو الحل الوحيد لتفادي ​الانتخابات​ الثالثة على التوالي غير الضرورية".

