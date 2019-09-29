قرقاش: قطر تستهدف الإمارات والسعودية عبر اليمن

أكّد وزير ​الدولة​ ​الإمارات​ي للشؤون الخارجية ​أنور قرقاش​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "من خلال مجريات الأحداث والخط الإعلامي القطري أصبحت ​الدوحة​ منخرطة في الأزمة ​اليمن​ية، موقف يمجد ويعبر عن الحوثي ويراهن على الإخوان ويسعى الى التعويض عن قلة الاهتمام الدولي بأزمة قطر بأن يستهدف ​السعودية​ والإمارات عبر اليمن، منطق ملتوي ولكنه ليس بالمستغرب"، مشددًا على أن "قطر تستهدف الإمارات والسعودية عبر اليمن".

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