النشرة: قطع الطريق الدولي في بعلبك والجيش عمل على اعادة فتحه

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​بعلبك​ انه " اقدم عدد من ​الشباب​ في ​مدينة بعلبك​ على طريق انصار قرب ​مستشفى دار الامل الجامعي​ على تسكير الطريق الدولي لمدة عشر دقائق وإضرام النار في الإطارات، وتقدمت قوة من ​الجيش اللبناني​ وفتحت الطريق فورا، وغادر المعتصمين دون اي تجاوزو".

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