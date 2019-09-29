حميد: لتشكيل هيئة طوارئ اقتصادية تعالج القضايا المعيشية

اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​أيوب حميد​ الى أننا "كبنانيين أضعنا الكثير من الفرص في السجالات والمناكفات، الأمر الذي اوصلنا الى ما وصلنا اليه من التردي على كل المستويات السياسية والاقتصادية"

ودعا خلال احتفال تابيني في ​بلدة رامية​ في قضاء ​بنت جبيل​، الى "تشكيل هيئة طوارئ اقتصادية تقوم بمعالجة القضايا المعيشية والحياتية، لاسيما ان مجتمعاتنا تعيش ارباكات مالية واجتماعية قلقة تصيب كل اللبنانيين على كافة فئاتهم وشرائحهم".

اضاف "التحية والتقدير الى ​الشعب الفلسطيني​ بذكرى الانتفاضة ولكل العطاءات التي يقدمها هذا الشعب برغم تخاذل بعض القيادات العربية وتقاعسهم عن الواجب الحقيقي تجاة القضية المركزية ​القدس​ وفلسطين".

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