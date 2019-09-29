الدفاع المدني أخمد حريق أعشاب يابسة وأشجار في جديدة مرجعيون

أخمد عناصر في ​الدفاع المدني​ حريقًا شبّ في خراج بلدة ​جديدة مرجعيون​ وقضى على أعشاب يابسة وأشجار زيتون وكينا وعليق وأحد البيوت البلاستيكية الخاصة بزراعة الخضار.

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