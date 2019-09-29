الدفاع المدني أخمد حريق أعشاب يابسة وأشجار في جديدة مرجعيون

أخمد عناصر في الدفاع المدني حريقًا شبّ في خراج بلدة جديدة مرجعيون وقضى على أعشاب يابسة وأشجار زيتون وكينا وعليق وأحد البيوت البلاستيكية الخاصة بزراعة الخضار.
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