شقير: تفاقم الأوضاع يدفعنا للعمل بدون هدر الفرص والتلهي بالمناكفات

أكد وزير ​الاتصالات​ ​محمد شقير​ في تصريح له على احد ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أن "‏تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في ​لبنان​، ووجع الناس، كل الناس، يدفعنا اليوم أكثر من أي وقت مضى لمزيد من العمل والجدية والحرفية لتخطي الازمات الراهنة. الحلول ليست مستحيلة، لكن علينا جميعا تحمل مسؤولياتنا والى العمل بدون هدر للفرص والاوقات والتلهي بالمناكفات".

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