القوى الأمنية أقامت حاجزا أمام مبنى الواردات في بشارة الخوري

أقامت ​القوى الامنية​ حاجزا بشريا أمام مبنى الواردات المالية في ​بشارة الخوري​، واستدعت تعزيزات، في وقت جدد المتظاهرون رمي الحجارة باتجاه العناصر الأمنية.

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