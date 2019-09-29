تجمع عدد من الشبان عند مثلث ​دير ميماس​ القليعة- تل النحاس وحاولوا قطع الطريق بالجلوس على الأرض، ثم أحضروا دواليب لاشعالها، ولكن منعهم عناصر ​القوى الامنية​ و​الجيش​ الموجودين بكثرة في المكان، ويعملون على تسهيل السير امام المارة.

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كانت هذه تفاصيل خبر القوى الأمنية والجيش منعوا شبانا من اشعال إطارات في منطقة مرجعيون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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