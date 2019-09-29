تجمع عدد من الشبان عند مثلث دير ميماس القليعة- تل النحاس وحاولوا قطع الطريق بالجلوس على الأرض، ثم أحضروا دواليب لاشعالها، ولكن منعهم عناصر القوى الامنية والجيش الموجودين بكثرة في المكان، ويعملون على تسهيل السير امام المارة.
كانت هذه تفاصيل خبر القوى الأمنية والجيش منعوا شبانا من اشعال إطارات في منطقة مرجعيون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.