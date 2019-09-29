الاعتداء على فريق عمل تلفزيون "النشرة" ومحاولة تكسير الكاميرا في بيروت

حاول بعض الشبان تكسير الكاميرا التابعة ل​تلفزيون النشرة​ والاعتداء على فريق العمل عند تغطيتهم التظاهرات في ​بيروت​. وبالتفاصيل، بعد ابتعاد المتظاهرين من تحت ​جسر الرينغ​ واتجاههم نحو ​بشارة الخوري​، خرج عدد من الشبان من احد الاحياء المجاورة منزعجين من التظاهرات وحاولوا تكسير كاميرا فريق عمل "تلفزيون النشرة" ومنعهم من التصوير.

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