امل أبو زيد: خسئتم رئاسة الجمهورية خط أحمر

علّق النائب السابق امل ابو زيد على محاولات استهداف العهد وقال في سلسلة مواقف على صفحته على مواقع التواصل بالقول: " لمن يحاول علناً او همساً تحميل هذا العهد مسؤولية 30 سنة من أزمات البلد الاقتصادية والمالية الموروثة والتركة الثقيلة للعجز و​الدين العام​ : خسئتم و​رئاسة الجمهورية​ خط أحمر ولا يعتقدنّ أحد انه بخططه المكشوفة وبمواقفه المفضوحة يمكنه الهروب من تحمّل مسؤولياته وارتكاباته حول ​الفساد​ والهدر، التاريخ شاهد ولن يرحم".

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