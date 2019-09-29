وصول 80 مهاجرًا الأحد إلى جزيرة لامبيدوسا الايطالية









اسماء السيد - روما: وصل 80 مهاجرا غير شرعي صباح الاحد في ثلاث مجموعات الى جزيرة لامبيدوسا الايطالية حيث نقلوا الى مركز استقبال وتسجيل، بحسب وسائل اعلام ايطالية.

ورصدت سفن دورية ايطالية مساء السبت مركبين ينقل كل منهما 25 مهاجرا، في حين رصدت فجر الاحد 30 تونسيا على شاطىء كالا بالما في جنوب لامبيدوسا حيث كانوا وصلوا في زورق.

وزادت أعداد المهاجرين الواصلين الى جنوب ايطاليا بشكل كبير منذ بضعة أسابيع مستفيدين من أحوال جوية مواتية.

وباتوا يصلون أكثر فأكثر في مراكب أكبر حجما من المعتاد او في سفن صيد تنقل المهاجرين الى مقربة لامبيدوسا، قبل نقلهم بعدها في مراكب أقل حجما، بحسب وسائل الاعلام.

Advertisements

من جهة أخرى تمت الاحد نجدة نحو سبعين مهاجرا كانوا "بوضع صعب بعد عدة أيام في البحر" قبالة ليبيا، من قبل خفر السواحل الليبيين وأعيدوا الى ليبيا، بحسب المفوضية العليا للاجئين.

وأوضحت المفوضية في تغريدة أن بينهم "شخصين في حالة حرجة".

ومنذ بداية 2019 وبعكس الارقام المسجلة منذ 2011، كان طريق الهجرة عبر وسط المتوسط (باتجاه ايطاليا ومالطا) أقل عددا من طرق شرق المتوسط (باتجاه اليونان) وغربه (باتجاه اسبانيا)، بحسب معهد الدراسات السياسية الدولية في ميلانو.

ومن أصل المهاجرين غير الشرعيين ال67 ألفا الذين وصلوا الى اوروبا هذا العام وصل 13 بالمئة منهم فقط عبر ايطاليا ومالطا، مقابل 57 بالمئة عبر اليونان و29 بالمئة عبر اسبانيا.

من جهتها أعلنت السلطات المغربية ان سبعة مهاجرين مغاربة غير شرعيين لقوا مصرعهم غرقا أثناء محاولتهم العبور الى اسبانيا، وتم انتشال جثثهم السبت قرب الدار البيضاء غرب المملكة المغربية.

