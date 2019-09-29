ترامب يحذر من خطر "مطاردته" على البلاد

دبي - بواسطة محمد فارس انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت مساعي الديمقراطيين لعزله بقوله إن حزب المعارضة يحاول الإطاحة به لأنه يقاتل من أجل الناخبين الذين انتخبوه، مشيرا إلى أن مستقبل البلاد على المحك. © picture-alliance/AP Photo/E. Vucci Provided by Deutsche Welle

حذّر الرئيس الأميركي دونالد مؤيّديه من أنّ الديمقراطيين "يقومون بواحدة من أعظم عمليات الاحتيال في تاريخ السياسة الأمريكية". وجاء هذا التحذير في فيديو نُشر على تويتر في إطار الهجمات شبه اليومية التي يشنها ترامب ضد الديموقراطيين.

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي خبير تركي يكشف مفاجآت أنقرة في شمال سوريا .. ومحللة سورية تتحدث عن عمليات تطهير في شمال سوريا خبير تركي يكشف مفاجآت أنقرة في شمال سوريا .. ومحللة سورية تتحدث عن عمليات تطهير في شمال سوريا dw.com

التونسيون ينتخبون رئيساً جديداً للبلاد التونسيون ينتخبون رئيساً جديداً للبلاد dw.com

هل سيساعد الأوروبيون أردوغان في توطين اللاجئين السوريين في هل سيساعد الأوروبيون أردوغان في توطين اللاجئين السوريين في dw.com 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD Advertisements LO بتوقيت برلين - مأزق ترامب: أي خيارات للرد على إيران؟ dw.com مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وكان الديموقراطيون قد أطلقوا الثلاثاء في واشنطن الخطوة الأولى في إجراءات عزل ترامب بشبهة طلبه من نظيره الأوكراني التحقيق حول خصمه السياسي جو بايدن، وهو ما أحدث زلزالا في واشنطن.

وقال الرئيس الأميركي في البيت الأبيض متوجها إلى مؤيديه "الديموقراطيّون يريدون أخذ أسلحتكم، ويريدون أخذ تغطيتكم الصحّية، ويريدون أخذ أصواتكم، ويريدون أخذ حرّيتكم". وأضاف "لن ندع ذلك يحدث أبداً، لأنّ (مصير) بلدنا على المحكّ بشكل لم يسبق له مثيل. الأمر بمنتهى البساطة، هم يحاولون إيقافي لأنّني أكافح من أجلكم. ولن أدع ذلك يحدث أبداً".

وفي تغريدات أخرى، كرّر ترامب القول إنّ التّحقيق الهادف إلى عزله هو عبارة عن "حملة مطاردة" سياسيّة. واعتبر الأخير أنّ النائب الديموقراطي آدم شيف الذي يترأس لجنة داخل مجلس النواب تحقق في

تصرفات الرئيس، قد شوَّه سمعته، قائلاً إنّ عليه أن يستقيل من الكونغرس.

شاهد بالصور: مكالمة هاتفية قد تطيه بترامب خارج البيت الأبيض

وكانت شكوى من عنصر في أجهزة الاستخبارات قد كشفت أن ترامب من الممكن أن يكون قد مارس ضغوطاً على الرئيس الأوكراني للإساءة إلى منافسه الانتخابي جو بايدن.

وقدّم المبعوث الأميركي إلى أوكرانيا كورت فولكر الجمعة استقالته إثر تلقّيه استدعاءً من الكونغرس لاستجوابه في إطار التحقيق الرامي إلى عزل ترامب.

وب/ س.ك (أ ف ب، رويترز،د.ب.أ)