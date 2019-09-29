شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كيف تهرب أردوغان من الإجابة عن أصوله؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت المعارضة التركية، فيديو يكشف تهرب الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، من الإجابة على أصوله وأمواله، وتغير ملامحه بمجرد إلقاء المذيع هذا السؤال.

وذكرت المعارضة التركية، عبر حسابها الرسمى على "تويتر":"فيديو قديم يتهرب فيه رجب طيب أردوغان من الإجابة عن أصوله".

وتابعت المعارضة التركية: "المذيع يسأل أردوغان بعض الاتراك يعتقدون أنك من أصول يهودية، وقدر صدر كتاب أسمه "موسي وأطفالة" هذا الكتاب يثبت أن عائلة أردوغان كانت يهودية.. شاهدوا ملامح وجه أردوغان بعد السؤال.. تلعثم وقال من الممكن أن نكون نزحنا من مكان آخر".