كتاب سعودى: هناك قناعة أوروبية بتمويل الدوحة ودعمها للجماعات الإرهابية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد الزعتر، الكاتب السعودى، أن السياسات الأوروبية على قناعة تامة بأن الدوحة داعم للإرهاب، إلا أن موقفها من قطر متناقض تماما .
وقال الكاتب السعودى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إن أوروبا على علم بإرهاب قطر والإخوان فى أوروبا والجمعيات المشبوهة وتمويلها للإرهاب، لافتا إلى أن هناك قناعة أوروبية بدعم الدوحة وتمويلها لجماعات إرهابية فى أوروبا على رأسها الإخوان لكن لايزال التناقض هو من يحرك السياسة الأوروبية وهذه أيضا طريقة تعاطيها مع السياسات الإيرانية.
وأوضح خالد الزعتر، أن السياسات الأوروبية برغم قناعاتها بدور الدوحة الداعم للإرهاب وسلوك إيران العدواني، إلا أن سياساتها تتسم بالتناقضات ما شجعت قطر على الاستمرار فى سياساتها الداعمة للتنظيمات الإرهابية، وشجعت إيران على ممارسة سياساتها المزعزعة للاستقرار فى المنطقة.
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