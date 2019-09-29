العلاقات الخارجية بحزب الحرية تطلق وحدة الدراسات ومتابعة الرأى العام الدولى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت أمانة العلاقات الخارجية بحزب الحرية المصرى، اجتماعا تنظيميا انتهى بإصدار توصية بتأسيس وإطلاق وحدة الدراسات والتقارير الإستراتيجية، ووحدة متابعة الرأى العام الدولى فى القضايا الدولية وفيما يتعلق بالشأن المصري.
ولفت الحزب، إلى أن الوحدة ستكون معنية بتقديم التقارير ذات الصلة بعمل الأمانة وتقديمها لمتخذى القرار سواء داخل الحزب أو أى من الجهات ذات الصلة، بجانب التوصية بتأسيس وحدة متابعة الرأى العام الدولى فى القضايا الدولية وفيما يتعلق بالشأن المصرى وذلك نظرا لأى مستجدات سياسية فى المنطقة فى أى من القضايا التى تعنى الدولة المصرية وذات ارتباط بالشأن المصرى الداخلى، على أن تعرض تلك التوصيات على المكتب السياسى للحزب لإصدار القرار بشأنها.
وحضر الأمين العام أحمد مهنى مع أعضاء الأمانة فى بداية الاجتماع لتوجيه التحية لهم، وترأس الاجتماع رامى زهدى عضو الهيئة العليا بالحزب وأمين العلاقات الخارجية، وشارك كافة أعضاء الأمانة ومنهم اسلام فكرى نجم الدين ومحمود خليفة الأمناء المساعدين , وكلا من نورهان شرارة وإيمان عزت وباقى اعضاء امانة العلاقات الخارجية.
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